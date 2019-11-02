«Пафоса больше, чем ума»: Фадеев резко высказался о Наргиз

Максим Фадеев до сих пор сильно обижен на Наргиз и, похоже, прощать ее не собирается. На YouTube-шоу «Алена, блин!» он довольно резко говорил о ней. Продюсер рассказал, что певица давно знала о предстоящем расторжении контракта, но набросилась на него в тот момент, когда он был слаб и занимался в основном лечением своего сердца, а не работой.

Горький опыт с Наргиз и Олегом Майами заставил его отказаться от всех артистов лейбла MALFA. Теперь продюсер намерен набирать в свой коллектив только «творцов» — создателей текстов и музыки.

Ранивших его сердце певцов, включая Наргиз, продюсер сравнил с Полиграфом Полиграфычем из булгаковского «Собачьего сердца», которым «поменяли гипофиз и у них отвалился хвост». «А потом они говорят: «У нас самих револьверы найдутся». А потом мы забираем свое (Фадеев имел ввиду свой лейбл и права на песни, — примечание автора) и начинается естественный процесс в обратную сторону, к атавизмам. Ей предложили извиниться публично, также, как и хамство было публичным. И заберешь все. Но там пафоса больше, чем ума», — сказал он.