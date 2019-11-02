НОВОСТИ

Старшая из «Папиных дочек» изменилась до неузнаваемости

Актриса Мирослава Карпович удивила отпускными кадрами.

Старшая из «Папиных дочек» изменилась до неузнаваемости
Мирослава Карпович. Сриншот "Папиных дочек"

Мирослава Карпович, ставшая знаменитой после роли в сериале «Папины дочки», порой доходит до крайней степени в своей любви к экспериментам над внешностью.

В сериале ее запомнили с длинными русыми волосами и челкой. Естественно, девушка подросла и захотела изменить свой имидж. Вместо русоволосой девчушки пару лет назад поклонники увидели платиновую блондинку с короткими волосами. В таком образе российскую актрису стали сравнивать с американской звездой Сарой Мишель Геллар.

Однако это оказалось временным вариантом. И вот она предстает опять русоволосой и кучерявой. Продержится она так недолго.

Новый этап – жгучая брюнетка и стрижка каре. Так актрису видели весь последний год, пока она прилетела на Мальдивы.

На курорте актриса не только вновь вернулась к своему естественному русому цвету волос, но и как-то преобразилась в лице. Одни поклонники решили, что девушка подкорректировала внешность с помощью пластической операции, другие – что она просто отдохнула.

А как считаете вы, что именно изменилось во внешности Мирославы? И пошли ли эти изменения ей на пользу?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Папины дочки»карповичМирослава КарповичСериал "Папины дочки"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Старшая из «Папиных дочек» изменилась до неузнаваемости
Интересно?
Поделись с друзьями: