Старшая из «Папиных дочек» изменилась до неузнаваемости

Мирослава Карпович, ставшая знаменитой после роли в сериале «Папины дочки», порой доходит до крайней степени в своей любви к экспериментам над внешностью.

В сериале ее запомнили с длинными русыми волосами и челкой. Естественно, девушка подросла и захотела изменить свой имидж. Вместо русоволосой девчушки пару лет назад поклонники увидели платиновую блондинку с короткими волосами. В таком образе российскую актрису стали сравнивать с американской звездой Сарой Мишель Геллар.

Однако это оказалось временным вариантом. И вот она предстает опять русоволосой и кучерявой. Продержится она так недолго.

Новый этап – жгучая брюнетка и стрижка каре. Так актрису видели весь последний год, пока она прилетела на Мальдивы.

На курорте актриса не только вновь вернулась к своему естественному русому цвету волос, но и как-то преобразилась в лице. Одни поклонники решили, что девушка подкорректировала внешность с помощью пластической операции, другие – что она просто отдохнула.

А как считаете вы, что именно изменилось во внешности Мирославы? И пошли ли эти изменения ей на пользу?