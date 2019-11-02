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Толпа дагестанцев затеяла побоище с силовиками из-за водопровода

Жители села Меусиш боятся, что появление блага цивилизации отрежет от них лес и пастбище.

Толпа дагестанцев затеяла побоище с силовиками из-за водопровода
Сотрудник полиции/Фото: globallookpress.com

400 дагестанцев затеяли массовую драку с силовиками из-за возможного появления водопровода. Как стало известно, минувшей ночью жители небольшого села Меусиша организованно вышли на центральные улицы населенного пункта, чтобы намекнуть местным властям, что они не хотят появления в этом месте водопровода.

Местные жители поясняют – они боятся, что после появления в этом месте блага цивилизации они окажутся отрезанными и не смогут пользоваться 150 гектарами леса, пастбищем и полем для сенокоса. В свою очередь, местные власти пытаются успокоить посельчан – строительство водопровода на этой территории – единственная возможность обеспечить водой соседнее село.

Издание «Кавказский узел» отмечает, что всего в селе прописаны 1700 человек. Таким образом, изменениями недовольна почти треть меусишенцев. Чтобы справиться с агрессией толпы, силовики приступили к разгону толпы с помощью резиновых дубинок. Чуть позже появились слухи, что одного из местных жителей и вовсе забили насмерть, но эти данные так и не подтвердились.

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Толпа дагестанцев затеяла побоище с силовиками из-за водопровода
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