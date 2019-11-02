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Улыбка сквозь слезы: мужа Заворотнюк поддержали зрители

Петр Чернышев выступает в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Улыбка сквозь слезы: мужа Заворотнюк поддержали зрители
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: КП /Анатолий Жданов

31 октября стартовало шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге. В числе звезд российского льда – Петр Чернышев, супруг Анастасии Заворотнюк. Зрители не только наслаждались представлением, но и ловили эмоции на лице любимого артиста.

Трудно представить, какой ценой давалось фигуристу сдерживать свои истинные эмоции на ледовой арене. Однако для зрителей Чернышев светился лучезарной улыбкой, с благодарностью принимая овации.

Публика рукоплескала стоя, вкладывая в это не только благодарность за прекрасное представление, но и желание поддержать Петра в такой непростой для него момент. Чернышев не стал оставлять свою работу в период лечения супруги, ведь сейчас для них заработок – это фактически вопрос жизни и смерти Анастасии.

По данным СМИ, лечение звезды обходится его близким около 100 тыс. рублей в день, сообщает «7 дней».

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Улыбка сквозь слезы: мужа Заворотнюк поддержали зрители
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