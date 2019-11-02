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Собчак рассказала об НЛО в США

В 1957 году в Ливленде заметили космический летательный аппарат.

Собчак рассказала об НЛО в США
Ксения Собчак. Скриншот Яндекс-шоу "Такая история"

2 ноября 1957 года в небольшом американском городке Ливленд телефоны полицейских участков разорвались от звонков людей, которые сообщали о прибытии на Землю инопланетян. Об этой захватывающей истории рассказала Ксения Собчак на Яндекс-шоу «Такая история».

Первые очевидцы сообщили полицейским, что заметили в небе космический летательный аппарат в форме сигары. При попытке приблизиться к нему, машина почему-то заглохла, а фары погасли. Служители порядка подумали, что позвонившие выпили лишнего и не восприняли их слова всерьез.

Скриншот Яндекс-шоу "Такая история"
Скриншот Яндекс-шоу «Такая история»

Но звонки продолжились, теперь люди стали говорить, что увидели на земле яйцевидный объект. А когда стали к нему подъезжать, история повторилась – автомобиль заглох, фары потухли. Потом было множество звонков из разных уголков города. И все люди сообщали о подозрительном предмете, который странным образом влиял на их машины. Среди дозвонившихся был и местный шериф, который даже пытался преследовать НЛО.

В числе разумных версий, объясняющих, что же это могло быть, выдвигались такие, как шаровая молния и лестница от советской ракеты, но ни одна из них не подтвердилась. «Те летающие объекты так и остались неопознанными», — сказала Собчак.

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Собчак рассказала об НЛО в США
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