Хитрый прием: драчунья из ММА выключила соперницу подножкой

Боец ММА, австралийка Челси Хаккет решила не церемониться с соперницей и нокаутировала ее подножкой. Маневр принес девушке победу на турнире Eternal MMA 49, а также славу хитрой спортсменки.

На опубликованном в Twitter видео можно отметить, что перед тем как обмануть оппонентку, девушка долгое время прощупывала ее легким выбросов руки. Когда же ее соотечественница перешла в наступление, Хаккет схватила ее за ногу и смачно опрокинула на канвас. Подняться после этого пострадавшая уже не смогла.

TKO by sweep. It's just how we do at #EternalMMA49 pic.twitter.com/G53vKXa6P2

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) November 1, 2019