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Хитрый прием: драчунья из ММА выключила соперницу подножкой

Судья назвал австралийку Челси Хаккет победительницей после нестандартного нокаута.

Хитрый прием: драчунья из ММА выключила соперницу подножкой
Победа Челси Хаккет/Фото: https://www.instagram.com/p/B4Uv7n-pPh9/

Боец ММА, австралийка Челси Хаккет решила не церемониться с соперницей и нокаутировала ее подножкой. Маневр принес девушке победу на турнире Eternal MMA 49, а также славу хитрой спортсменки.

На опубликованном в Twitter видео можно отметить, что перед тем как обмануть оппонентку, девушка долгое время прощупывала ее легким выбросов руки. Когда же ее соотечественница перешла в наступление, Хаккет схватила ее за ногу и смачно опрокинула на канвас. Подняться после этого пострадавшая уже не смогла.

Для Хаккет победа стала второй в профессиональной карьере. Сейчас австралийке прочат звездное спортивное будущее.

Отметим, что женский вид MMA является более жесткой разновидностью, нежели мужской. Нередко во время боя можно увидеть, как хладнокровно одна из девушек устраняет соперницу на пути к победе.

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ММАнокаутпобеда
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Хитрый прием: драчунья из ММА выключила соперницу подножкой
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