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Светлана Бондарчук снимком с кольцом спровоцировала слухи о свадьбе

Модель счастлива в отношениях с Сергеем Харченко.

Светлана Бондарчук снимком с кольцом спровоцировала слухи о свадьбе
Светлана Бондарчук собралась замуж/http://globallookpress.com/

Модель Светлана Бондарчук в Instagram опубликовала кадр, на котором она на курорте в Италии в обществе своего возлюбленного, директора дизайнерского агентства Сергея Харченко. Звезда кратко подписала снимок: «Быть или не быть?».

При этом все пользователи обратили внимание, что на безымянном пальце правой руки у звезды помолвочное кольцо. Не исключено, что торжество состоится в самое ближайшее время.

Напомним, что бывший муж модели, режиссер Федор Бондарчук, совсем недавно заключил брак с актрисой Паулиной Андреевой. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Причем режиссер попросил всех гостей не фотографировать свадьбу, чтобы снимки не попали в руки журналистов. Самое интересное, что все гости так и сделали.

Светлана Бондарчук после расставания с мужем какое-то время встречалась с модным фотографом Сергеем Табуновым. К сожалению, эти отношения ничем не завершились. Впрочем, яркая звезда недолго была одинока. Сейчас, судя по всему, у нее все серьезно.

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ИталияСветлана БондарчукСергей ХарченкоФедор БондарчукФедор Бондарчук и Паулина Андреева
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Светлана Бондарчук снимком с кольцом спровоцировала слухи о свадьбе
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