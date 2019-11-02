На концерте Scorpions в Екатеринбурге VIP-зрителей уткнули носом в стену

В Екатеринбурге VIP-фанатов группы Scorpions уткнули носом в стену и заставили заплатить за эти места 12 тысяч рублей. 31 октября в столицу Урала прилетела легендарная немецкая рок-группа. Организовывать ее выступление взялось агентство «Аквамарин». Билеты на шоу были проданы задолго до самого выступления. Так, самыми дорогими стали пропуска в VIP-зону – за них уральцы отдали по 12 тысяч рублей.

Каково же было удивление зрителей, когда их сидячие места оказались полностью скрыты спинами людей из фан-зоны. В социальных сетях люди писали, что из-за стоящих во весь рост людей не смогли увидеть даже едва уловимого шевеления на сцене. Не добавляла уральцам оптимизма и стена, которая должна была разграничивать зоны, а вместо этого лишь загораживала обзор.

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Сами организаторы своей вины не видят и заявили, что техническая проблема возникла из-за требования самого музыкального коллектива. Многие зоны пришлось сдвигать. Людям из VIP предложили пересесть на другие места, однако те, по уточнению e1, делать это отказались. Сейчас некоторые недовольные требуют возврата денег.