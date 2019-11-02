Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой

Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. «Привет, Минск! Удивительный, чистый, красивый город. Дышит простором», — заявила балерина.

Напомним, что недавно стало известно, что зрителей «Минск-Арены», где пройдет концерт Аллы Пугачевой, ждет сюрприз. «На разогреве» у Примадонны выступит балерина Анастасия Волочкова. Певица сама пожелала, чтобы в ее программе была задействована танцовщица.

Напомним, что концерт Примадонны состоится 2 ноября. На арене ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. На данный момент реализованы практически все билеты.

Правда, Примадонну не сможет поддержать ее любимый супруг, телеведущий и юморист Максим Галкин. Он накануне, 1 ноября, выступил в Ессентуках, а на 3 ноября у него запланирован концерт в Кирове. По этому поводу Галкин посетовал в соцсетях, что не поддержит в столь ответственный момент супругу.