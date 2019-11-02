Съедаемый раком телеведущий жалеет, что игнорировал симптомы болезни

Американец Алекс Требек вот уже длительное время борется с онкологией поджелудочной железы.

Страдающий от рака поджелудочной железы телеведущий Алекс Требек дал людям ценный совет, который поможет им избежать онкологии. Весной медики совершенно неожиданно для пациента диагностировали у журналиста четвертую, неоперабельную стадию. Когда Требек услышал диагноз, он понял – все это время он игнорировал сигналы организма, которые могли ему сказать о начале распространения опухоли.

В своем обращении к зрителям Требек рассказал, что рак поджелудочной железы является одним из самых сложнодиагностируемых , потому что долго себя не проявляет. Когда же болевые ощущения все же пробуждаются, счет может идти на дни. Алекс вспомнил, что долго терпел боль в животе и пояснице и игнорировал изменения в цвете лица.

Сейчас медики не дают положительных прогнозов о состоянии 79-летнего шоумена. Требек признается, что готов бороться дальше и согласился на второй курс химиотерапии.