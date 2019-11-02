НОВОСТИ

Галкин специально для Бузовой сделал классификацию хейтеров

Как сказал телеведущий, самый лучший способ вообще «забить» на тех, кто пишет гадости в Сети.

Галкин специально для Бузовой сделал классификацию хейтеров
Галкин рассказал Бузовой о хейтерах/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин отреагировал на пост певицы Ольги Бузовой в Instagram. Звезда задалась вопросом, откуда столько сил у хейтеров, которые пишут, в том числе и ей, негативные комментарии. Она не понимает, зачем люди развлекаются и устраивают травлю в Сети.

Ольга Бузова. Фото
Галкин порассуждал о хейтерах/https://www.instagram.com/buzova86/

В комментариях под постом отметился Максим Галкин. По его признанию, негативные комментарии бывают разные. В его классификации есть критики, которые просто высказывают свою точку зрения. Он не видит в этом ничего плохого, потому что каждый имеет право донести до звезды свою позицию.

Также есть так называемые вампиры. Им доставляет наслаждение написать гадость звезде. Встречаются также неадекватные персонажи. Они вообще, как считает Галкин, не понимают, что и кому пишут. Сам он их называет сумасшедшими.

«Ну и, наконец, есть просто завистники. Я сделал наблюдение — у тех, кто пишет самые злобные комментарии, очень часто в собственных аккаунтах либо одни кошечки, либо одни цветочки, либо семейные фото с маленькими детьми и обязательно надпись в шапке профиля «Давайте сделаем мир добрее!» Таких я называю «Непоследовательные говнюки», — сказал Галкин, добавив, что проще певице вообще забить на таких людей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ГалкинОльга БузоваОльга Бузова последние новоститравля в Сети
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин специально для Бузовой сделал классификацию хейтеров
Интересно?
Поделись с друзьями: