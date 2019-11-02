«Это ерунда все!» Ширвиндт отреагировал на слухи об операции на сердце

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию, что перенес тяжелую операцию на сердце. Звезде советского кинематографа, напомним, уже 85 лет. «Это ерунда все!» Вранье», — сказал он.

Актер также пояснил, когда ему позвонили журналисты, что он едет с базара. При этом он не стал больше отвечать на вопросы, сославшись на сильную занятость. Не стал он рассказывать и о том, что купил на рынке, где провел время, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме В Театре Сатиры опровергли сообщения об экстренной операции Ширвиндта Актер просто проходил плановое обследование.

Ранее в СМИ прошла информация, что Александр Ширвиндт, художественный руководитель московского театра сатиры, перенес операцию и якобы ему поставлен кардиостимулятор, который поддерживает его жизнь.

Когда об этом спросили его сына Михаила Ширвиндта, то тот ответил всего одним словом: «Блистательно». Александр Ширвиндт недавно очень переживал по поводу ухода из жизни своего близкого друга Марка Захарова, художественного руководителя театра «Ленком». Добавим, что Александр Ширвиндт сыграл в нескольких десятках советских фильмов, некоторые из которых стали настоящими шедеврами.