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Киркоров подшутил над Галкиным, который пропустит минский концерт Пугачевой

Юморист посетовал, что ему предстоит выступление в Кирове 3 ноября.

Киркоров подшутил над Галкиным, который пропустит минский концерт Пугачевой
Киркоров посмеялся над Галкиным/http://globallookpress.com/

Поп-король отечественной эстрады и бывший муж певицы Аллы Пугачевой Филипп Киркоров посмеялся над юмористом Максимом Галкиным. Телеведущий, как известно, женат на Примадонне с 2011 года.

Алла Пугачева. Фото
Киркоров посмеялся над Галкиным/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Галкин в Instagram посетовал, что из-за своего гастрольного графика он пропустит концерт супруги в Минске, который пройдет 2 ноября. На нем ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. Сам Галкин из Ессентуков транзитом через Москву поедет в Киров. Концерт в этом городе у него пройдет третьего ноября.

«Дан приказ ему на Север, ей в другую сторону», — заявил Филипп Киркоров, подколов своего давнего друга и товарища.

Отметим, что Примадонне Алле Пугачевой оказали очень теплый прием в Минске. Ее прямо на перроне вокзала встречала толпа фанатов и журналистов. При этом один из поклонников передал Примадонне поистине царский подарок – сало. Певица по этому поводу отшутилась, что приехала в Белоруссию специально ради сала.

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Тэги:

Алла ПугачеваКировМаксим ГалкинМинскФилипп Киркоров
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Киркоров подшутил над Галкиным, который пропустит минский концерт Пугачевой
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