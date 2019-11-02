Киркоров подшутил над Галкиным, который пропустит минский концерт Пугачевой

Поп-король отечественной эстрады и бывший муж певицы Аллы Пугачевой Филипп Киркоров посмеялся над юмористом Максимом Галкиным. Телеведущий, как известно, женат на Примадонне с 2011 года.

Галкин в Instagram посетовал, что из-за своего гастрольного графика он пропустит концерт супруги в Минске, который пройдет 2 ноября. На нем ожидается порядка двадцати тысяч зрителей. Сам Галкин из Ессентуков транзитом через Москву поедет в Киров. Концерт в этом городе у него пройдет третьего ноября.

«Дан приказ ему на Север, ей в другую сторону», — заявил Филипп Киркоров, подколов своего давнего друга и товарища.

Отметим, что Примадонне Алле Пугачевой оказали очень теплый прием в Минске. Ее прямо на перроне вокзала встречала толпа фанатов и журналистов. При этом один из поклонников передал Примадонне поистине царский подарок – сало. Певица по этому поводу отшутилась, что приехала в Белоруссию специально ради сала.