Знак судьбы: еще не родившаяся девочка приветствовала врачей жестом Черчилля

В Шотландии еще не появившаяся на свет девочка развеселила врачей и маму, показав им знак победы из утробы. 21-летняя Джемма Хьюстон рассказала, что регулярно наведывается к врачам, чтобы контролировать здоровье будущего ребенка. Предыдущие четыре раза не увенчались успехом, потому что дочь наотрез отказывалась показывать лицо и поворачивалась к медикам спиной. Пятый же раз стал поистине удивительным.

Paisley mum-to-be stunned after baby flicked V-sign at her in cheeky 4D ultrasound scanhttps://t.co/V5mfpiush7 pic.twitter.com/IBRNmpvDDd — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 30, 2019

УЗИ-диагност по обыкновению просветил малышку и совершенно неожиданно увидел, что девочка сложила на правой руке «знак Черчилля» — Victory. Что именно мог означать этот эпизод, ни медики, ни сама молодая мать пояснить не смогли, но отметили, что вероятность успешного родовспоможения возросла.

Журналистам шотландского The Sun Джемма пояснила позже – она уверена, что ее дочь станет настоящей суперзвездой и будет очень похожа на нее. Снимок УЗИ будущая мать пообещала сохранить, а затем показать дочери, когда та подрастет.