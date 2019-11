Знак судьбы: еще не родившаяся девочка приветствовала врачей жестом Черчилля

В Шотландии еще не появившаяся на свет девочка развеселила врачей и маму, показав им знак победы из утробы. 21-летняя Джемма Хьюстон рассказала, что регулярно наведывается к врачам, чтобы контролировать здоровье будущего ребенка. Предыдущие четыре раза не увенчались успехом, потому что дочь наотрез отказывалась показывать лицо и поворачивалась к медикам спиной. Пятый же раз стал поистине удивительным.

Paisley mum-to-be stunned after baby flicked V-sign at her in cheeky 4D ultrasound scanhttps://t.co/V5mfpiush7 pic.twitter.com/IBRNmpvDDd

— The Scottish Sun (@ScottishSun) October 30, 2019