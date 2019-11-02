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Знак судьбы: еще не родившаяся девочка приветствовала врачей жестом Черчилля

Четырежды ребенок обманывал врачей, поворачиваясь к ним спиной во время диагностики.

Знак судьбы: еще не родившаяся девочка приветствовала врачей жестом Черчилля
УЗИ/Фото: globallookpress.com

В Шотландии еще не появившаяся на свет девочка развеселила врачей и маму, показав им знак победы из утробы. 21-летняя Джемма Хьюстон рассказала, что регулярно наведывается к врачам, чтобы контролировать здоровье будущего ребенка. Предыдущие четыре раза не увенчались успехом, потому что дочь наотрез отказывалась показывать лицо и поворачивалась к медикам спиной. Пятый же раз стал поистине удивительным.

УЗИ-диагност по обыкновению просветил малышку и совершенно неожиданно увидел, что девочка сложила на правой руке «знак Черчилля» — Victory. Что именно мог означать этот эпизод, ни медики, ни сама молодая мать пояснить не смогли, но отметили, что вероятность успешного родовспоможения возросла.

Журналистам шотландского The Sun Джемма пояснила позже – она уверена, что ее дочь станет настоящей суперзвездой и будет очень похожа на нее. Снимок УЗИ будущая мать пообещала сохранить, а затем показать дочери, когда та подрастет.

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Знак судьбы: еще не родившаяся девочка приветствовала врачей жестом Черчилля
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