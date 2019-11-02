Цискаридзе добавил номер «внебрачного сына» в «черный список»

«Внебрачный сын» артиста балета Николая Цискаридзе рассказал, что отец добавил его телефонный номер в «черный список». На звонки он теперь точно не ответит. «Я ездил на Мосфильм. Там идет программа «Большая опера». Хотел с отцом увидеться, но меня не пустили. Цискаридзе добавил меня в «черный список». Он меня игнорирует, потому что он знает, у него есть сын», — заметил Акперов.

Как сказал молодой человек, сейчас о нем активно пишут в азербайджанских СМИ. Именно оттуда он приехал в Россию, чтобы повидаться с Цискаридзе и рассказать ему о своей сыновьей любви. В Азербайджане многие не верят молодому человеку. Все считают, что он врет. Якобы никаким родственником Николая Цискаридзе Акперов не приходится.

Молодой человек отметил, что переехал не так давно жить к подруге. Денег у него нет. «Меня содержит любимая девушка», — заявил он.

При этом Акперов узнал новые данные о своей маме и ее связи с отцом. «Кстати, недавно я узнал, что мама жила в Питере. Я был в шоке. В Питере она, скорее всего, выступала на концертах. Там она с подружилась с Цискаридзе. Мама меня контролирует. Даже в сорок лет она будет следить за мной. Сейчас мама работает в детском саду, и я стараюсь с ней не видеться», — добавил Тимур Акперов.