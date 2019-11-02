«Внебрачный сын» Цискаридзе угодил в больницу из-за равнодушия отца

«Внебрачный сын» артиста балета Николая Цискаридзе заявил, что из-за равнодушия отца угодил в больницу. Какое-то время молодой человек находился на грани жизни и смерти. К счастью, сейчас Тимуру Акперову стало уже лучше.

«Очень плохо мне было совсем недавно. Сердце колотилось, болело очень сильно. Я лежал в больнице. Я не могу сказать из-за чего. Доктор сказал мне не переживать. Меня уже сейчас, к счастью, выписали. Я даже маме об этом не сказал. Она нашла мой новый номер телефона и разыскивает меня», — заявил молодой человек.

Как признался Тимур, мать делает все возможное, чтобы выслать его из России. По какой-то причине она против его встречи с отцом. «Я вчера узнал, что мама сделала мне загранпаспорт. Она хочет отправить меня в Баку. Скоро купит билеты. Я пока не знаю, что мне делать. Я очень устал от этой всей истории. Мама зовет меня к себе домой, но я не хочу к ней возвращаться», — заявил Тимур Акперов.

Особенно переживает Тимур из-за учебы. «Мама хочет, чтобы я отчислился из университета. Она говорит, что актерская профессия испортит мою жизнь. Родительница видит меня бомжом. У моей мамы очень странное поведение», — заметил Тимур Акперов.