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Анна Михалкова призналась, что из-за фигуры ограничивала себя в выборе нарядов

Звезда рассказала, как ей удавалось компенсировать лишний вес.

Анна Михалкова призналась, что из-за фигуры ограничивала себя в выборе нарядов
Анна Михалкова не любит туфли/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Михалкова заявила, что очень любит носить платья, но при этом ей никогда не хотелось оголиться перед публикой. Она призналась, что формы всегда несколько ограничивали для нее выбор нарядов. Компенсировала она это сумками, туфлями и верхней одеждой. Отметим, что за последнее время Анна Михалкова заметно похудела и стала выглядеть, по уверению многих, кто ее знает, просто прекрасно.

Анна Михалкова. Фото
Михалкова рассказала о своих нарядах/http://globallookpress.com/

При этом актриса сказала, что она без ума от сумок. Звезда всегда носит их по две. Причем до того момента, пока они не начнут разваливаться.

А вот туфли она недолюбливает. Как правило, дома она порой может надеть туфли на шпильках, но они быстро ей надоедают и она переобувается в шлепки или кроссовки, которые ей куда больше по душе.

Как сказала Анна Михалкова, они с подругой Викой Исаковой ужасные шопоголики. Порой девушки не могут отказать себе в покупке той или иной вещи. Но у них есть подруга Наташа Гольденберг, которая «осаживает» их в такие моменты и буквально выгоняет из магазинов, сообщает Vogue.

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Тэги:

Анна МихалковаВиктория ИсаковаНаталья Гольденберг
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Анна Михалкова призналась, что из-за фигуры ограничивала себя в выборе нарядов
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