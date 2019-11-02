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Помирать, так с музыкой: россияне назвали песни, под которые можно и в мир иной

Около 66% респондентов не пожелали покинуть мир в тишине.

Помирать, так с музыкой: россияне назвали песни, под которые можно и в мир иной
Queen/Фото: https://www.instagram.com/p/B0D9qGWFqfl/

Россияне озвучили список песен, под которые хотели бы отправиться в последний путь. Нестандартный опрос населения провели разработчики сервиса Яндекс.Музыка. Около 66% людей не хотели бы умереть в тишине. Примерно 30% не думали о том, какими будут их последние часы, и затрудняются сказать, хотят ли они музыкального сопровождения. Оставшиеся четыре процента предпочли бы гробовую тишину.

Те, кто голосовал за аккомпанемент на траурном вечере, в качестве финальной песни выбирали зарубежный рок. Так, первое место по количеству упоминаний заняла композиция AC/DC «Highway to Hell» (1979). Серебро россияне отдали классике XX века – группе Queen «The show must go on». Третьей стала отечественная композиция «Короля и шута» «Похороны панка», четвертой – трек «Арии» «Беспечный ангел».

Эксперты также отметили, что респонденты в целом разделились во взглядах на столь неоднозначное событие. Кто-то с уверенностью заявлял, что смерть – это трагедия, а значит, для ухода нужно выбирать грустную песню. Кто-то же уверял, что хочет покинуть мир весело. Нашлись и те, кто хотел бы уйти под «Проснись и пой» и «Цвет настроения черный» от Егора Крида и Филиппа Киркорова.

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Тэги:

AC/DCQueenЕгор Кридкороль и шутмузыкапохороныФилипп КиркоровЦвет настроения черный
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Помирать, так с музыкой: россияне назвали песни, под которые можно и в мир иной
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