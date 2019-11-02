Шаман Кусто вспомнил свой безрезультатный разговор с Заворотнюк

Шаман Дардо Кусто рассказал о своем разговоре со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Как известно, актриса сейчас проходит реабилитацию после двух операций на головном мозге. Примерно полгода назад ей поставили неутешительный диагноз рак мозга.

Однажды они встретились перед новогодними праздниками. Тогда Заворотнюк готовилась озвучивать новогоднюю ледовую сказку. Как сказал Дардо, он сразу почувствовал невысказанную боль у Заворотнюк. Он попросил ее поделиться своими проблемами, но наткнулся на стену непонимания. Рассказывать о том, что ее тревожит, актриса не захотела.

«Стало понятно, что боль и недосказанность продолжают жить в ней. Понимаете, есть актеры, которые становятся заложниками образа, имиджа… Принято считать, что «нянечка» веселая, беззаботная, поэтому и в глазах окружающих она хотела быть такой же», — заявил шаман.

Дардо не сомневается, что у Заворотнюк было очень много недоброжелателей. Причем женского пола. Девушки не могли смириться, что мужчины уходили от них к «прекрасной няне». При этом, как он считает, Настя не решала этот вопрос. Она все держала в себе. Невытесненная обида и боль копились в ней годами, что и привело к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает «Комсомольская правда».