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Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков сообщил о смерти отца

Мужчина несколько лет назад перенес инсульт и не мог самостоятельно передвигаться.

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков сообщил о смерти отца
У Меньщикова умер отец/http://globallookpress.com/

Звезда проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram сообщил о смерти отца. «Дорогой папуля. Благодарю тебя за жизнь! Царствие тебе небесное! Люблю! Скорблю!» — написал он.

Отметим, что на пост Степана отреагировали его бывшие коллеги по проекту «Дом-2»: модель Алена Водонаева и Ольга Солнце. Они выразили слова соболезнования. К ним присоединились и многие поклонники шоумена.

Добавим, что отец Степана Меньщикова несколько лет назад перенес инсульт. После этого мужчина уже не мог самостоятельно передвигаться. Он жил в Екатеринбурге, откуда, кстати, сам родом Степан Меньщиков. Однажды Степан откровенно сказал про папу, что тот сейчас как овощ и нуждается в постоянном уходе. За ним присматривала жена.

Что касается самого Меньщикова, то после ухода из проекта «Дом-2» он стал вести свадьбы и корпоративы. У шоумена достаточно большая армия поклонников. Меньщиков был одной из главных звезд проекта «Дом-2».

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Тэги:

Алена ВодонаеваЕкатеринбургОльга СолнцеСтепан МеньщиковШоу "Дом-2"
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Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков сообщил о смерти отца
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