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Шаман Кусто объяснил, откуда у Заворотнюк появилась серьезная болезнь

По его мнению, боль от предательства и зависти актриса держала в себе.

Шаман Кусто объяснил, откуда у Заворотнюк появилась серьезная болезнь
Шаман Кусто высказался о болезни Заворотнюк/http://globallookpress.com/

Психолог и шаман Дардо Кусто высказал свою точку зрения, откуда у актрисы Анастасии Заворотнюк взялась тяжелая болезнь. Как известно, звезда сериала «Моя прекрасная няня» перенесла две операции на головном мозге и сейчас находится в одном из реабилитационных центров в Подмосковье на Рублевке.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк лечится от рака мозга/http://globallookpress.com/

Как сказал Кусто, в свое время Заворотнюк столкнулась с завистью, с предательством. При этом всю боль она держала в себе, что делать, конечно, не стоило. Как он отметил, подобные ситуации необходимо в кратчайшие сроки решать с психологом. Иначе душевная боль уходит из сознания в подсознание.

«Так вот если это не терапировать, то механизмы защиты не могут долго держать этот вытесненный конфликт. И он проявляется в виде тревоги, хронической усталости, а далее в очень серьезных болезнях», — заявил шаман.

Кстати, три года назад Кусто познакомился с Заворотнюк на программе «Человек-невидимка». Тогда в эфире она не стала спорить с шаманом, что на нее в свое время навели порчу, из-за чего в ее жизни стало много проблем в последние годы. Прямо на программе Кусто провел над ней ритуал, чтобы избавить от негатива. Правда, он сразу предупредил, что одного сеанса будет в ее ситуации мало. После этого больше они не встречались, сообщает «Комсомольская правда».

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Шаман Кусто объяснил, откуда у Заворотнюк появилась серьезная болезнь
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