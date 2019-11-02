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Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной Тулуповой в Америку

Молодые люди на совместном снимке выглядят очень счастливыми.

Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной Тулуповой в Америку
Шепелев отдыхает с Тулуповой/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в Америку вместе со своей новой возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой. В Сети появился снимок, на котором пара вместе отдыхает в США. На фотографии и Дмитрий, и его новая избранница безумно счастливы.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Фото
Шепелев отдыхает в Америке с новой возлюбленной/http://globallookpress.com/

Кстати, не так давно телеведущий жаловался, что ему редко удается побыть со своей любимой женщиной вдвоем. Как он отмечал, ему достаточно часто приходит мысль в голову, куда-то съездить и отдохнуть с любимой. Однако идет время, а вырваться он никак не может.

Напомним, что жена Дмитрия Шепелева певица Жанна Фриске умерла чуть больше четырех лет назад. На протяжении двух лет она боролась с раком мозга. К сожалению, ей не удалось победить болезнь. Дмитрий Шепелев очень поддерживал любимую.

Сейчас у мужчины очень напряженные отношения с родственниками. Он не дает им видеться с внуком Платоном, которому уже шесть лет. Что касается Тулуповой, то она уже перебралась в квартиру к Шепелеву вместе со своей дочкой Ладой, сообщает телеграм-канал «Светские хроники».

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Тэги:

АмерикаДмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеПлатон Шепелев
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Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной Тулуповой в Америку
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