Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

В Сети появилось первое видео, на кадрах которого русская красавица Оксана Воеводина впервые показывает лицо своего шестимесячного сына Исмаила Леона, отцом которого, напомним, является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Малыш сейчас продолжает знакомиться с миром, у него активно режутся зубки.

Бывший монарх по-прежнему не участвует в воспитании сына. Родные и знакомые Оксаны Воеводиной полагают, что к такому поведению Фариса подталкивает окружение. Ведь Исмаил Леон – первый внук в королевской семье, легальный наследник, рожденный в законном браке. И не важно, что он появился на свет в России. Для того, чтобы занят трон, в будущем Леону достаточно будет принять ислам, выучить язык, получше изучить обычаи страны. А вот этого королевская семья допускать, похоже, не хочет, пишет кр.ru.

Напомним, «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина многим пожертвовала ради брака с монархом – она приняла ислам и поменяла имя. А Мухаммад V отрекся от престола.