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Галкин посмеялся над собой, вспомнив разницу в возрасте с Пугачевой

Телеведущий опубликовал забавную видеозапись с программы «Лучше всех».

Галкин посмеялся над собой, вспомнив разницу в возрасте с Пугачевой
Галкин посмеялся над собой/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал забавную запись с программы «Лучше всех», которую, как известно, он ведет. В студии у него состоялся забавный диалог с одним из маленьких участников.

«Во сколько обычно дети появляются, в каком возрасте? У тебя, когда ребенок появится?» — спросил юморист ребенка. «У меня есть ребёнок», — неожиданно заявил мальчик. «Сколько ему лет?» — заинтересовался Галкин. «Ему один годик», — отметил ребенок под смех публики. «Может быть ребенок без жены? Жена нужна?» – продолжил задавать вопросы муж певицы Аллы Пугачевой.

Мальчик ответил, что оказывается и жена у него уже есть. «Это Вероника. Ей тридцать лет», — сказал мальчик. «Какая знакомая разница в возрасте», — посмеялся над собой юморист, вспомнив, что он на 27 лет младше Примадонны отечественной эстрады.

В конце ролика Галкин сказал, что мальчик все время пудрил ему мозги. Он вел речь о своем маленьком брате и маме.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинПрограмма "Лучше всех"
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Галкин посмеялся над собой, вспомнив разницу в возрасте с Пугачевой
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