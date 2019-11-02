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В Сети появился снимок внучки Бари Алибасова

Его сын опубликовал трогательный кадр с дочерью Амелией.

В Сети появился снимок внучки Бари Алибасова
Сын Алибасова опубликовал снимок дочери/http://globallookpress.com/

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова опубликовал в Instagram снимок своей дочери Амелии Алибасовой-Гришиной. Девочка еще совсем маленькая. Она растет настоящей красавицей.

Как отметил Бари Алибасов-младший, он не знает и не умеет воспитывать детей. Он хочет посмотреть, какой станет его дочка годам к семи. Также мужчина отметил, что не знает, к чему приведет его система воспитания. В то же время он считает, что в ближайшее время у него объявятся новые незаконнорождённые дети. «А если и нет, к этому надо быть готовым. До понедельника буду думать над системой своего размножения», — заявил Бари Алибасов-младший.

Отметим, что сын Бари Алибасова не стал жить со своей супругой. Девушка жаловалась, что молодой человек даже не приехал на выписку ее из роддома. Судя по всему, Алибасов-младший помогает своей дочери и встречается с ребенком.

Бари Алибасов-младший родился в 1985 году В то время его звездный отец был в браке с Еленой Уронич. Сейчас, как известно, Бари Алибасов женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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В Сети появился снимок внучки Бари Алибасова
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