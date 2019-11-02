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В Латвии приостановили продажу билетов на концерты Лепса

Выступления были запланированы на февраль 2020 года.

В Латвии приостановили продажу билетов на концерты Лепса
Григорий Лепс. Фото: globallookpress.com

После того, как в мае этого года российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву, свои меры относительно звезды накануне предприняли власти другой прибалтийского государства.

Как сообщает ТАСС, 1 ноября Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну. Персоной нон грата артиста объявили после того, как его персону оценили спецслужбы и на предмет миграционного законодательства.

А накануне стало известно, что и билеты на выступления Григория Лепса пока продавать прекратили. Концерты должны были состояться 23, 25 и 27 февраля следующего года. При этом, по информации РИА Новости, директор звезды Владимир Урюпин сложившееся положение дел, как всегда, отказался комментировать.

Напомним, кроме Лепса в «черном списке» Латвии оказались Газманов, Валерия, Охлобыстин, Пореченков, Певцов. «Известия» отмечают, что всего не въездными в Латвию значатся несколько тысяч иностранных граждан.

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В Латвии приостановили продажу билетов на концерты Лепса
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