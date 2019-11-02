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Галустян анонсировал мессенджер для людей, говорящих на разных языках

Над новинкой юморист трудился вместе со своим другом.

Галустян анонсировал мессенджер для людей, говорящих на разных языках
Михаил Галустян. Фото: globallookpress.com

Отметивший 25 октября свое 40-летие юморист Михаил Галустян стал приглашенной звездой нового выпуска программы «Вечерний Ургант». Артист в очередной раз признался. Что на 40 лет себя не ощущает, ведь в душе ему только 35. Демонстрируя молодость души Михаил, как когда-то певица Билли Айлиш, уселся в кресле перед Иваном Ургантом по-турецки.

Михаил рассказал, что к юбилею подошел с новыми проектами и планами. Он намерен написать книгу, в которой хочет поделиться своими мыслями о жизни, увлекся не совсем свойственными для российских звезд хобби – стрельба, гонки, фаертаг, чтобы выбрасывать адреналин и накопившийся стресс.

«Еще один проект — диждитал интертеймент – цифровые развлечения. Вместе с единомышленниками мы разработали дополненную реальность с аватарами звезд, с которыми можно записать клип. Стираем границы между знаменитостями и поклонниками», — отмечает юморист.

Кроме того, Галустян поделился еще один, по его мнению, крайне перспективным проектом. Вместе с другом он сделал мессенджер для людей говорящих на разных языках.

Напомним, еще один героем пятничного выпуска шоу Ивана Урганта стал Дима Билан, который рассказал, что потратил около семи миллионов рублей, что искупит свою вину перед самарцами за сорванный концерт.

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Михаил Галустянновое хоббиПрограмма «Вечерний Ургант»шоу "Вечерний Ургант"юморист
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Галустян анонсировал мессенджер для людей, говорящих на разных языках
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