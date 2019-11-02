Эксперт объяснил, что большинство людей неправильно моют посуду

Какие-то вещи мы делаем настолько часто, что давно не задумываемся, правильно мы их делаем или нет. Но оказывается, многие люди годами неправильно моют посуду и даже не подозревают об этом.

Речь, правда, идет не о ручном мытье, а о посудомоечной машинке. Эксперт портала Choice Эшли Иредейл объяснила, что люди часто допускают одни и те же ошибки во время распределения посуды в лотках устройства.

Например, по словам эксперта, столовые приборы часто ставят острой частью вверх, тогда как если делать наоборот, то самая грязная часть будет лучше промываться и после мытья приборы будет легче достать.

Также, отметила Эшли, мы не всегда моем руки, разгружая посудомойку. Это значит, что мы хватаемся грязными пальцами за ложки, ножи и вилки, отправляя их затем в шкаф, и достаем к обеду уже покрытыми микробами.