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Эксперт объяснил, что большинство людей неправильно моют посуду

По словам специалиста, многие годами совершают одни и те же ошибки.

Эксперт объяснил, что большинство людей неправильно моют посуду
Фото: Pixabay.com

Какие-то вещи мы делаем настолько часто, что давно не задумываемся, правильно мы их делаем или нет. Но оказывается, многие люди годами неправильно моют посуду и даже не подозревают об этом.

Речь, правда, идет не о ручном мытье, а о посудомоечной машинке. Эксперт портала Choice Эшли Иредейл объяснила, что люди часто допускают одни и те же ошибки во время распределения посуды в лотках устройства.

Например, по словам эксперта, столовые приборы часто ставят острой частью вверх, тогда как если делать наоборот, то самая грязная часть будет лучше промываться и после мытья приборы будет легче достать.

Также, отметила Эшли, мы не всегда моем руки, разгружая посудомойку. Это значит, что мы хватаемся грязными пальцами за ложки, ножи и вилки, отправляя их затем в шкаф, и достаем к обеду уже покрытыми микробами.

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Тэги:

домашнее хозяйствомытье посудыпосудомоечная машина
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Эксперт объяснил, что большинство людей неправильно моют посуду
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