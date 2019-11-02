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Австралиец спрятал наркотики в носу и забыл на 18 лет

Мужчина был очень удивлен, когда врач извлек запрещенное вещество.

Австралиец спрятал наркотики в носу и забыл на 18 лет
Фото: Globallookpress.com

Работа наркокурьеров не только незаконна, но еще и очень опасна для здоровья. Емкости с веществами могут лопнуть, и тогда незадачливого почтальона ждет сильное отравление или смерть. Но кто бы мог подумать, что последствия могут быть отсрочены почти на 20 лет.

Австралиец однажды решил провезти с собой в самолете немного травки, а чтобы об этом никто не узнал, поместил наркотик в полиэтиленовый шар и поместил в ноздрю. Однако он случайно глубоко вдохнул и пакет провалился. Никакого ухудшения самочувствия не последовало, и мужчина решил, что все просто проскользнуло внутрь, и забыл об этом.

Однако спустя 18 лет его стали мучить частые риниты, заложенность носа и затрудненное дыхание. Врач сделал рентгеновский снимок, чтобы исключить гайморит, и не поверила свои глазам, увидев на пленке инородный предмет в носовой пазухе.

Как рассказал доктор Мюррей Смит British Medical Journal, за все эти года резиновая капсула превратилась в ринолит — камень в полости носа, образованный в виде солей кальция и магния. Когда он начал увеличиваться в размерах, то стал перекрывать дыхательные пути.

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Австралиец спрятал наркотики в носу и забыл на 18 лет
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