Принц Чарльз может потерять авторитет из-за сериала

Телешоу «Корона» компании Netflix стал одним из самых популярных сериалов нашего времени. Шоу о годах правления действующей королевы Великобритании и быте августейшего семейства не оставил равнодушным ни одного британца.

Тем не менее сами представители королевской семьи от сериала не в восторге. Что думает об этом ее величество неизвестно, а вот ее старший сын, принц Чарльз, явно негативно воспринимает ТВ-продукт.

Дело в том, что «Корона» в первую очередь художественный фильм с некоторой долей преувеличений и домыслов, но молодежь воспринимает происходящее на экране буквально, как реалити-шоу.

Принц Чарльз же представлен там не в самом удачном свете из-за его измен принцессе Диане и связью с Камиллой Паркер Боулз. Как сообщает The Sun со ссылкой на источник во дворце, герцог Уэльский всерьез опасается за свою репутацию из-за сериала. Его рейтинг среди британцев и так не особенно высок и Чарльз волнуется, что народ может не принять его в качестве монарха.