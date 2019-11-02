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Принц Чарльз может потерять авторитет из-за сериала

Многие зрители воспринимают сериал, как документальный фильм.

Принц Чарльз может потерять авторитет из-за сериала
Фото: Globallookpress.com

Телешоу «Корона» компании Netflix стал одним из самых популярных сериалов нашего времени. Шоу о годах правления действующей королевы Великобритании и быте августейшего семейства не оставил равнодушным ни одного британца.

Тем не менее сами представители королевской семьи от сериала не в восторге. Что думает об этом ее величество неизвестно, а вот ее старший сын, принц Чарльз, явно негативно воспринимает ТВ-продукт.

Дело в том, что «Корона» в первую очередь художественный фильм с некоторой долей преувеличений и домыслов, но молодежь воспринимает происходящее на экране буквально, как реалити-шоу.

Принц Чарльз же представлен там не в самом удачном свете из-за его измен принцессе Диане и связью с Камиллой Паркер Боулз. Как сообщает The Sun со ссылкой на источник во дворце, герцог Уэльский всерьез опасается за свою репутацию из-за сериала. Его рейтинг среди британцев и так не особенно высок и Чарльз волнуется, что народ может не принять его в качестве монарха.

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Тэги:

Британская королевская семьяпринц ЧарльзПринцесса Дианасериал «Корона»
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Принц Чарльз может потерять авторитет из-за сериала
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