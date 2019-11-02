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В театре Сатиры опровергли сообщения об экстренной операции Ширвиндта

Актер просто проходил плановое обследование.

В театре Сатиры опровергли сообщения об экстренной операции Ширвиндта
Александр Ширвиндт. Фото: globallookpress.com

Накануне в средствах массовой информации появилась информация о том, что известному актеру Александру Ширвиндту провели экстренную операцию на сердце. Однако, в Московском академическом театре Сатиры опровергли эти сообщения.

По словам руководителя театра Мамеда Агаева, 85-летний худрук не оперировался, а только несколько раз проходил плановое обследование, что, в общем, дело обычное в солидном возрасте Ширвиндта, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее тревожные новости прокомментировал сын Александра Анатольевича Михаил. О состоянии здоровья своего отца порталу Teleprogramma.pro телеведущий ответил кратко: «Блистательно».

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актерАлександр ШирвиндтМихаил ШирвиндтЭкстренная операция
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В театре Сатиры опровергли сообщения об экстренной операции Ширвиндта
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