В театре Сатиры опровергли сообщения об экстренной операции Ширвиндта

Накануне в средствах массовой информации появилась информация о том, что известному актеру Александру Ширвиндту провели экстренную операцию на сердце. Однако, в Московском академическом театре Сатиры опровергли эти сообщения.

По словам руководителя театра Мамеда Агаева, 85-летний худрук не оперировался, а только несколько раз проходил плановое обследование, что, в общем, дело обычное в солидном возрасте Ширвиндта, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее тревожные новости прокомментировал сын Александра Анатольевича Михаил. О состоянии здоровья своего отца порталу Teleprogramma.pro телеведущий ответил кратко: «Блистательно».