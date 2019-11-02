Девочку с аутизмом держали в лечебнице, как опасное животное

Невероятный случай в Уэльсе стал достоянием общественности. Местный житель рассказал, что его дочь, страдающую расстройством аутического спектра, содержали в психрневрологической лечебнице, как дикое животное, отказывая в самом необходимом.

По словам Джереми, который попросил не раскрывать его фамилию, его дочь Бетани находилась в больничной камере размером ширину 10 футов и длину от 14 до 15 футов. В ней не было окна и девочку не выводили на прогулку, так что она была полностью лишена свежего воздуха.

В палате не было ничего, кроме матраса на полу, на котором она спала. С Бетани никто не общался, к ней заходил только младший персонал, разносящий еду.

«Когда наступало врем обеда, Бетани нужно было сесть за специальную линию и ждать, когда они занесут еду в палату и снова выйдут, заперев ее. Это все равно, что кормить опасную собаку, но моя дочь не животное», — приводит слова Джереми The Sun.

Издание отмечает, что отец подростка обратился в суд и в скором времени должен получить компенсацию от администрации больницы.