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Вакансия недели: пес из Колорадо ищет личного дворецкого

Меховой работодатель объявил настоящий конкурс на должность.

Вакансия недели: пес из Колорадо ищет личного дворецкого
Фото: Pixabay.com

Пока мы просиживаем штаны в офисах или дома на фрилансе, в городе Аспен, штат Колорадо, открылась самая настоящая вакансия мечты. Срочно разыскивается личный дворецкий для бернского зенненхунда по кличке Китти.

Объявление разместил отель Regis Aspen Resort, в котором и проживает «наниматель». В нем указано, что кандидат должен будет следить за распорядком дня Китти и «управлять всеми его делами», передает Mirror.

Кроме того, соискателю необходимо любить животных и неплохо разбираться в фотографии, ведь ему придется фотографировать своего пушистого босса и выкладывать фотографии в его Instagram. К слову, Китти можно считать настоящей знаменитостью, количество его подписчиков давно перевалило за 40 тысяч.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно разместить в соцсетях самопрезентацию и объяснить, почему именно вы — идеальный кандидат на эту должность. С самыми успешными Китти свяжется и пригласит для дальнейших этапов собеседования.

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Вакансия недели: пес из Колорадо ищет личного дворецкого
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