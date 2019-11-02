81-летняя Джейн Фонда в четвертый раз арестована за участие в беспорядках

Знаменитая Джейн Фонда после ухода из большого кино и фитнеса внезапно обнаружила массу свободного времени. Оценив обстановку вокруг знаменитость поняла, что сейчас в тренде — Грета Тунберг и ее идеи защиты планеты. Тогда Фонда не задумываясь примкнула к движению защитников природы и вышла на пикеты.

Лауреатка премии «Оскар» в пятницу отправилась с другими активистами к зданию Сената США в Харте. Сидя перед зданием они кричали «Мы не уйдем! Это и ваша страна!». А после начали выкрикивать: «Чего мы хотим? Новую «зеленую» политику! Когда мы этого хотим? Прямо сейчас!»

Прибывшая к Сенату полиция задержала всех участников митинга, не делая поблажек для известных личностей. Daily Mail отмечает, что это уже четвертый арест актрисы за последнее время. Ранее Фонда публично пообещала протестовать в Вашингтоне каждую пятницу в течение следующих четырех месяцев.

Во время всех акций на ней было красное пальто, которое она поклялась надевать на каждый митинг. Кроме того, она заявила, что пальто станет последним предметом гардероба, который она купила.