Украденное платье Леди Гаги пытались продать за $19,000

Певица до сих пор не прокомментировала загадочную ситуацию

Одна из самых эпатажных звезд западной сцены, Леди Гага, оказалась в центре загадочной истории. Эксклюзивное платье звезды, которое могло быть похищено, попытались пустить с молотка, но сделка не удалась.

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Аукционный дом Nate D. Saunders на днях выставил на продажу удивительное платье Valentno нежного лавандового оттенка с длинным шлейфом. Многие узнали в нем наряд, в котором год назад Леди Гага блистала на получении премии «Золотой глобус».

Именно в тот год певица стала первой знаменитостью, получившей одновременно «Золотой глобус», «Оскар», «Грэмми» и BAFTA за фильм «Звезда родилась».

Торги продолжались и цена дошла до 19000 долларов, как вдруг платье сняли с продажи без объяснений. Как сообщает Daily Mail, наряд, предположительно был украден из номера отеля Beverly Hilton, в котором Гага останавливалась во время вручения премии. Горничная утверждает, что за платьем никто не явился и она решила оставить его себе. Сама звезда ситуацию никак не комментирует.