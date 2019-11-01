Меладзе пообещал сразившей его участнице «Голоса» эфиры на ТВ

В эфире Первого канала продолжаются слепые прослушивания проекта «Голос». Очередная участница искренне поразила членов жюри, включая строгого Константина Меладзе. Валерия Миронова прибыла на проект из Якутии. 21-летняя участница с детства мечтала стать актрисой. Но с пяти лет она училась в музыкальной школе, а в 16 лет начала учиться джазовому вокалу в музыкальном колледже.

Для исполнения Миронова выбрала песню Poker Face Леди Гаги, спев ее в джазовой манере. Необычный подход к известному хиту поразил жюри. Причем, настолько, что самый бесстрастный наставник Константин Меладзе повернулся спустя несколько секунд после начала композиции. А Сергей Шнуров и вовсе вскочил со своего места, нажал кнопку на пульте Полины Гагариной. Та, однако, совсем не расстроилась. Затем, Шнуров проделал тот же трюк с кнопкой Валерия Сюткина.

Сам же Сергей забрался с ногами на свое кресло и попросил Гагарину нажать его кнопку, так что повернулся он к участнице эпично — с раскинутыми в стороны руками стоя на сидении.

Полина Гагарина уточнила у участницы, почему она отказалась брать одну из высоких нот. Та объяснила это волнением. Однако Валерий Сюткин, взяв слово, сказал, что его «ноты устроили».

Константин Меладзе напомнил, что редко нажимает кнопку. При этом он сразу отметил, что доволен выступлением. «Вы настолько легко и всесторонне мощно пели! Но самое удивительное в вашем пении — редкое качество для вокалистов — вы совершенно потрясающе держите этот ритм, этот груз, легко, непринужденно и абсолютно точно по ритму», — отметил продюсер. После этого Константин дал девушке необычное обещание: «Если вы попадете в мою команду, вас долго будут показывать по телевизору, мне кажется», — заявил Меладзе.

Миронова призналась, что для нее слышать это — огромная честь. Валерия выбрала Константина Меладзе.