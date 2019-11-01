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Лариса Гузеева сделала фото окровавленной дочери

Волноваться не стоит: 19-летняя Ольга Бухарова отправилась отмечать Хэллоуин, кровь - бутафорская.

Лариса Гузеева сделала фото окровавленной дочери
Лариса Гузеева. Фото: Михаил Фролов/КП

Лариса Гузеева нередко делится фотографиями дочери Ольги в различных образах. Причем, телеведущая всегда поддерживает Ольгу во всех начинаниях и не скрывает своей гордости за нее. 

Лариса Гузеева с дочерью
Лариса Гузеева с дочерью. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

На этот раз она показала 19-летнюю девушку в стильном черном костюме. Строгий образ Ольги дополнили пятна крови на шее и груди. «Ой, боюсь-боюсь!» — подписала Лариса снимок, дав понять, что образ создан специально к Хэллоуину.

Актриса пояснила, что дочь в таком виде отправилась на тематическую вечеринку: «Идёт к однокурсникам(очень молодым мальчикам и девочкам)!». 

Предупредив критику в свой адрес, Гузеева уточнила, что помнит про все российские традиционные праздники. «Это всё понарошку. Нервным пожилым людям не смотреть!», — уточнила она. 

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Лариса Гузеева сделала фото окровавленной дочери
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