Лариса Гузеева сделала фото окровавленной дочери

Лариса Гузеева нередко делится фотографиями дочери Ольги в различных образах. Причем, телеведущая всегда поддерживает Ольгу во всех начинаниях и не скрывает своей гордости за нее.

На этот раз она показала 19-летнюю девушку в стильном черном костюме. Строгий образ Ольги дополнили пятна крови на шее и груди. «Ой, боюсь-боюсь!» — подписала Лариса снимок, дав понять, что образ создан специально к Хэллоуину.

Актриса пояснила, что дочь в таком виде отправилась на тематическую вечеринку: «Идёт к однокурсникам(очень молодым мальчикам и девочкам)!».

Предупредив критику в свой адрес, Гузеева уточнила, что помнит про все российские традиционные праздники. «Это всё понарошку. Нервным пожилым людям не смотреть!», — уточнила она.