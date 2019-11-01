Самый красивый арабский принц души не чает в птицах и животных

Самый красивый арабский шейх, 36-летний наследный принц Хамдан разбивает сердца женщин не только своим внешним видом. Все подданные наслышаны о трепетной любви наследника королевского престола к животным. Так, в его огромном доме живут отнюдь не безобидные представители кошачьих – львы, гепарды, белые тигры и леопарды. Каждую кису Хамдан заботливо подкармливает огромными кусками мяса из собственных рук, а всех входящих на его территорию призывает не бояться, ведь его кошки не кусаются, хоть и выглядят очень внушительно.

Отдельное внимание Хамдан уделяет породистым скакунам. Таковых у принца также несколько, однако главным любимчиком является конь Пинатубо, названный в честь вулкана в Филиппинах. Своих парнокопытных друзей Хамдан кормит лично, а также часто берет в различные деловые поездки и на прогулки.

Величия принцу придает и его любовь к птицам. Одним из последних приобретений наследника трона стал сокол. Имя его Хамдан пока не назвал, однако птица уже совершила первый полет под руководством богатого хозяина, а также обзавелась шлемом со встроенной в него камерой.

«Мой новичок», — емко и гордо подписал Хамдан.