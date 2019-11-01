Глава РМК закрыл долг убитой девушки из Екатеринбурга

Уральский миллиардер и глава РМК Игорь Алтушкин полностью выплатил долг убитой в октябре Ксении Каторгиной. Журналистам директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин пояснил, что решение Алтушкина было добровольным, за помощью родственники Ксении к нему не обращались.

Чуть ранее в СМИ появилась информация, что долг за ипотеку скончавшейся девушки полностью покроет страховая компания. Однако теперь деньги, которые предприятие выплатит, перейдут на личный счет 9-летней дочери уралочки. По предварительным подсчетам е1, речь идет о 2,5 миллионах рублей.

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Адвокат матери Ксении Дмитрий Панов охарактеризовал решение Алтушкина как благое дело и поспешил поблагодарить и миллиардера, и РМК за содействие.

Напомним, в начале октября стало известно, что Ксения Каторгина отправилась продавать свой «Ауди» и исчезла. Спустя несколько дней тело матери-одиночки обнаружили в канаве на Уралмаше, а сам автомобиль в Челябинске со следами крови в салоне. Сейчас обвиняемые по этому делу находятся под стражей.