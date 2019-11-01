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Уставший от работы Шепелев дал совет нервным трудоголикам

Когда-то давно старший товарищ научил ведущего хитрости, смысл которой Дмитрий понял только сейчас.

Уставший от работы Шепелев дал совет нервным трудоголикам
Дмитрий Шепелев всегда был очень старательным ведущим. Фото: globallookpress.com

Дмитрий Шепелев пожаловался на усталость от работы. Телеведущий признался поклонникам в Instagram, что даже немного разочаровался в своем нынешнем труде и из-за этого перестал стараться.

Однако вместо полного провала мужчина отметил, что у него стало получаться даже лучше. В виду этого парадокса он вспомнил один совет, который всем трудоголикам дал много лет назад его начальник на радио: «Не надо стараться».

«Важность этого совета доходит до меня только сейчас. Когда перестаешь стараться, значит перестаешь суетиться, дергаться и понапрасну переживать. От этого, что бы ты ни делал, выходит ровнее, увереннее и в результате — лучше! И я проверил это только что на себе», — поделился Шепелев.

Он вспомнил, что в свои радийные годы во всем стремился достичь совершенства: перечитывал сценарии, заучивал страницы текста, репетировал интонации. При этом он всегда был недоволен проделанной работой. Тогда ему и открыли этот секрет, которым сейчас ведущий с радостью поделился с другими.

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Уставший от работы Шепелев дал совет нервным трудоголикам
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