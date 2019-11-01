85-летний Александр Ширвиндт перенес экстренную операцию на сердце

Худруку Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту провели операцию на сердце. Сейчас 85-летний народный артист РСФСР находится под наблюдением медиков, ему придется остаться в больнице на несколько дней. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, актера госпитализировали несколько дней назад — московские врачи поставили ему кардиостимулятор.

В театре, которым руководит известный режиссер, от комментариев отказались, сославшись на то, что эта информация носит личностный характер, и подтвердить ее могу только в семье артиста.

Напомним, Ширвиндт — звезда фильмов «Ирония судьбы», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих» и многих других советских кинолент. Также он известен, как театральный режиссер, педагог, сценарист и ведущий телевизионных программ.