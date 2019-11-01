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«Моя Машенька»: Куценко трогательно поздравил первую любовь с 46-летием

Актер обратился к Марии Порошиной, которая стала матерью его старшей дочери.

«Моя Машенька»: Куценко трогательно поздравил первую любовь с 46-летием
Гоша Куценко (Фото: Globallookpress.com)

Гоша Куценко не забыл поздравить Марию Порошину с днем рождения. На личной страничке в Instagram актер поделился с подписчиками уникальными кадрами из личного альбома. На архивных фото он запечатлен вместе с именинницей. Бывший возлюбленный знаменитости признался, что 1 ноября после знакомства с Машей стало для него особенным — праздничным днем. Ведь именно в этот день родилась женщина, занявшая особое место в его сердце.

«Моя любимая Мария! Машенька! Человек, подаривший мне первую дочь Полинку! Моя Первая настоящая любовь — Порошина — с Днем Рождения! Я всегда рядом! Здоровья тебе и детишкам!» — добавил Куценко, трогательно обратившись к экс-возлюбленной.

Несмотря на расставание, Гоша и Мария сумели остаться друзьями. Актер до сих пор во всем поддерживает бывшую избранницу, считая ее идеальной женщиной. Не сложился у Порошиной брак и с Ильей Древновым. Артистка родила от него троих дочерей. Ожидая появления на свет пятого ребенка — долгожданного сына — Мария призналась, что забеременела от другого.

В одном из интервью актриса рассказала о том, что всегда мечтала о большой семье. Старшие дочери знаменитости во всем помогают маме, особенно девочкам нравится нянчиться с братиком. В гости к Марии иногда заглядывает и Полина, которая уже давно живет отдельно.

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Гоша Куценкодети звездЗвездные детизнаменитая семьяМария Порошина
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«Моя Машенька»: Куценко трогательно поздравил первую любовь с 46-летием
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