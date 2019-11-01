Художник из Петербурга превратил Виталия Милонова в тыкву

Художник из Петербурга устроил перформанс на Хэллоуин – он превратил депутата и поборника нравственности Виталия Милонова в тыкву. Подобным образом творец с берегов Невы по прозвищу Loketski хотел ответить на слова политика о ненужности Хэллоуина.

Недавно Милонов вновь ополчился на праздник и потребовал запретить его. Милонов подметил, что отмечать зарубежные праздники россиянам не стоит, ведь они размывают отечественные традиции. Сам лично он готов бороться с Хэллоуином радикальными методами – он просит родителей сообщать ему, в каких именно учреждениях учителя будут устраивать мероприятия, связанные с датой.

Художник из Питера, однако, с бунтом против Хэллоуина не согласен. Он вырезал на «теле» тыквы портрет Милонова и заявил, что исключительно благодаря Хэллоуину у россиян появился повод празднично нарядиться.

«Мы будем праздновать с детьми то, что мы захотим. Мы ведь не просим сделать Хэллоуин выходным днем или внести его в список государственных праздников», — заявил он в Instagram.