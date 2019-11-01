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Жительница Малайзии закатила мужу истерику за покупку новой блузки без ее присутствия

Малазиец из-за невнимательности испортил предмет гардероба своей супруги.

Жительница Малайзии закатила мужу истерику за покупку новой блузки без ее присутствия
Одежда/Фото: globallookpress.com

Жительница Малайзии закатила супругу скандал за покупку новой рубашки без ее присутствия. Адли Амирулла оказался заложником страшной для каждого женатого мужчины ситуации – он забросил в стирку белые предметы гардероба любимой вперемешку с красными. На выходе малазиец вполне ожидаемо получил розовую рубашку и сильно испугался за реакцию благоверной.

Чтобы спасти рубашку, а заодно и собственный брак, местный житель отправился за советом к пользователям Twitter. Чуть позже выяснилось, что ситуация критичнее, чем показалось на первый взгляд: стало известно, что девушка приобрела эту рубашку, потому что она давно хотела обзавестись именно этой деталью образа. На днях она и вовсе искала испорченный предмет гардероба, но не смогла найти его.

За несколько суток призыв о помощи вышел в топ социальных сетей. Люди спешили к малазийцу с советами, но ни один из них не помог. Тогда тот решился рисковать – он отправился в путешествие по магазинам. В последнем практически на складе блузка была найдена. Однако от конфликта это не спасло – женщина осталась недовольна тем, что ее супруг пошел по магазинам за одеждой без нее , отмечает AsiaOne.

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Жительница Малайзии закатила мужу истерику за покупку новой блузки без ее присутствия
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