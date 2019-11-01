Жительница Малайзии закатила мужу истерику за покупку новой блузки без ее присутствия

Жительница Малайзии закатила супругу скандал за покупку новой рубашки без ее присутствия. Адли Амирулла оказался заложником страшной для каждого женатого мужчины ситуации – он забросил в стирку белые предметы гардероба любимой вперемешку с красными. На выходе малазиец вполне ожидаемо получил розовую рубашку и сильно испугался за реакцию благоверной.

Чтобы спасти рубашку, а заодно и собственный брак, местный житель отправился за советом к пользователям Twitter. Чуть позже выяснилось, что ситуация критичнее, чем показалось на первый взгляд: стало известно, что девушка приобрела эту рубашку, потому что она давно хотела обзавестись именно этой деталью образа. На днях она и вовсе искала испорченный предмет гардероба, но не смогла найти его.

больше по теме Стало известно скромное число партнеров россиянок до брака У мужчин число сексуальных партнерш гораздо больше.

За несколько суток призыв о помощи вышел в топ социальных сетей. Люди спешили к малазийцу с советами, но ни один из них не помог. Тогда тот решился рисковать – он отправился в путешествие по магазинам. В последнем практически на складе блузка была найдена. Однако от конфликта это не спасло – женщина осталась недовольна тем, что ее супруг пошел по магазинам за одеждой без нее , отмечает AsiaOne.