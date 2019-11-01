Крюков до сих пор не может смириться со смертью матери от рака

Актер Константин Крюков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал об уходе из жизни своей матери актрисы Елены Бондарчук. Ей было всего 47 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По признанию актера, в 2008 году мать сказала ему, что серьезно больна. Он в это время был на съемках картины. По его словам, он считал, что мать сможет выкарабкаться и победить смертельную болезнь.

«Я не могу сказать точно, был шанс или нет у нее победить рак. Если бы был — его бы использовали. Считаю, несмотря ни на что – надежда есть до последнего момента. Она лечилась и в Москве, и в Израиле. Она, будучи в этом состоянии болезни многому меня научила. И меня, и Федора, своего брата. Она стойко это все переносила», — сказал актер.

Как считает Константин Крюков, его мать никогда не теряла любви к жизни. «Она не теряла веры в Бога, в себя, в добро. Она стойко принимала все испытания, которые на нее свалились. Когда я женился во второй раз, то пришел на могилу мамы. Мне хотелось в тот момент, чтобы она была рядом со мной», – заметил актер.