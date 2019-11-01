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Крюков развелся с первой женой из-за любви к гулянкам

Актер не смог ужиться с Евгенией Варшавской, несмотря на ребенка.

Крюков развелся с первой женой из-за любви к гулянкам
Крюков расстался с первой женой/http://globallookpress.com/

Актер Константин Крюков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем знакомстве с первой женой и о расставании с ней. Актер был женат на Евгении Варшавской. От нее у него есть дочь Юлия, которая родилась в 2007 году.

Константин Крюков. Фото
Крюков расстался с первой женой/http://globallookpress.com/

«Женю я встретил в кафе. Просто вышел из института попить кофе. Там и начался наш роман. Мы многое вместе прошли. Я рано стал папой. Изменения шли долго. Они не произошли за один день. Мы с женой жили в ее квартире. Я много работал. Все время уезжал на какие-то съемки», — вспомнил актер.

Как отметил Крюков, с супругой он расстался, когда ребенку был всего год. «Мы резко вдруг повзрослели, когда стали жить вместе. Вместе нам оказалось гораздо тяжелее, чем врозь. Со мной сложно жить. Я был очень веселым молодым человеком. Много гулял. Женька тоже любила такую жизнь, пока не повзрослела», — сказал он.

Как заметил актер, звёздная мама Елена Бондарчук не пыталась сохранить его брак. Она была прежде всего мамой для него и занимала во многих вопросах его сторону.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕвгения ВаршавскаяЕлена БондарчукКонстантин КрюковПрограмма "Судьба человека"
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Крюков развелся с первой женой из-за любви к гулянкам
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