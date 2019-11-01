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«Они пробовали помириться»: Крюков с горечью вспомнил о разводе родителей

По словам актера, отец при первой возможности уехал в Европу.

«Они пробовали помириться»: Крюков с горечью вспомнил о разводе родителей
Крюков рассказал о расставании родителей/http://globallookpress.com/

Актер Константин Крюков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла о его родителях. Он родился в семье актрисы Елены Бондарчук и доктора философских наук Виталия Крюкова.

Константин Крюков. Фото
Крюкову билет в кино дал дядя Бондарчук/http://globallookpress.com/

Как сказал актер, у родителей разладилась семейная жизнь. Они с мамой жили в Москве. В какой-то момент отец вернулся в их дом, чтобы постараться по-новому начать отношения с его матерью, но в итоге у них ничего не вышло.

«Отец вернулся к маме. Они пробовали помириться, но у них ничего не получилось. Мама стала работать. Она стала развиваться здесь. Отец понял, что брак не сохранить и при первой адекватной возможности уехал в Европу. У мамы был еще один брак. Ее новый муж был как товарищ для меня. Я был рад за маму, что она живет счастливой жизнью», — сказал актер.

Также он вспомнил свои работу в кино. Его первой ролью стала легендарная картина «9 рота». Режиссером выступил его дядя Федор Бондарчук. «Заслуга, что я снялся в этой ленте Федора Сергеевича Бондарчука огромна. После съемок я понял, что война это самое страшное, что может быть вообще. В одной сцене перед мной взлетел вертолет. Я вдруг понял, что парни в 18 лет смотрели на такую машину, которая их убивала. Это самое страшное, что может быть», — сказал Константин Крюков.

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Тэги:

Елена БондарчукКонстантин КрюковПрограмма "Судьба человека"Федор Бондарчук
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«Они пробовали помириться»: Крюков с горечью вспомнил о разводе родителей
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