«Они пробовали помириться»: Крюков с горечью вспомнил о разводе родителей

Актер Константин Крюков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла о его родителях. Он родился в семье актрисы Елены Бондарчук и доктора философских наук Виталия Крюкова.

Как сказал актер, у родителей разладилась семейная жизнь. Они с мамой жили в Москве. В какой-то момент отец вернулся в их дом, чтобы постараться по-новому начать отношения с его матерью, но в итоге у них ничего не вышло.

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«Отец вернулся к маме. Они пробовали помириться, но у них ничего не получилось. Мама стала работать. Она стала развиваться здесь. Отец понял, что брак не сохранить и при первой адекватной возможности уехал в Европу. У мамы был еще один брак. Ее новый муж был как товарищ для меня. Я был рад за маму, что она живет счастливой жизнью», — сказал актер.

Также он вспомнил свои работу в кино. Его первой ролью стала легендарная картина «9 рота». Режиссером выступил его дядя Федор Бондарчук. «Заслуга, что я снялся в этой ленте Федора Сергеевича Бондарчука огромна. После съемок я понял, что война это самое страшное, что может быть вообще. В одной сцене перед мной взлетел вертолет. Я вдруг понял, что парни в 18 лет смотрели на такую машину, которая их убивала. Это самое страшное, что может быть», — сказал Константин Крюков.