Навка впервые подтвердила онкологическое заболевание у Заворотнюк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в официальном заявлении от лица всей своей компании «Навка шоу» подтвердила, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение от онкологического заболевания. По ее словам, весь творческий коллектив в это непростое время выражает поддержку мужу актрисы Петру Чернышеву, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек».

Также Навка в своем официальном заявлении сказала, что все члены ее команды желают Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Фигуристка заметила, что компания «Навка шоу» приняла решение все средства от показа спектакля «Аленький цветочек», который пройдет 10 ноября в ДС «Мегаспорт», передать в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями.

«Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — сообщила Татьяна Навка.

Отметим, что мюзикл на льду «Аленький цветочек» будет показан с 6 по 10 ноября в ДС «Мегаспорт». Добавим, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одном из подмосковных реабилитационных центров, где ей оказывают всю необходимую помощь в связи с тяжелым недугом.

Добавим, что за последние два месяца в прессе было огромное количество версий относительно состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня». Одно время СМИ писали, что у актрисы даже произошел отек мозга. Якобы ее дни сочтены. Позже стало ясно, что журналисты писали о Заворотнюк много неправды. Дочь актрисы даже была вынуждена заявить, что акулы пера просто позорят профессию, потому что публикуют много сплетен и грязи о ее матери. Сейчас она на страничке мамы рассказывает о ее состоянии. Правда, в последнее время новых записей там не появляется.