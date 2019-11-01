Обвиняемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре наркоман пытался покончить с собой

Обвиняемый в зверской расправе над шестилетним мальчиком в Нарьян-Марк Денис Поздеев пытался покончить с собой. Знакомый подозреваемого рассказал журналистам, что психологические проблемы мужчина испытывал достаточно давно: он постоянно злоупотреблял алкоголем, неоднократно осуществлял визиты к наркологу и в целом выглядел беспокойно и подавленно.

В психиатрической же лечебнице Поздеев оказался лишь после того, как пытался покончить с собой. Предварительной причиной тогда, предполагает знакомый, стал алкоголь. Когда местный житель покинул стены больницы, близкие не заметили разительных изменений в поведении мужчины – он по-прежнему не проявлял агрессии, но жизнь в нем едва теплилась.

«Москва24» отмечает, что подозреваемый никогда не увлекался чтением книг и дома ни одного тома у него не было. Каким образом обвиняемый оказался в профильном магазине, никто не понимает до сих пор. Не пользовался Поздеев и мобильным телефоном. По убеждениям знакомого, Денис был максимально закрытым человеком.

Сейчас следственным органам предстоит разобраться в мотивах содеянного. Денис Поздеев своей вины в смерти шестилетнего воспитанника детского сада не отрицает, но объяснил, что решился на нарушение, поговорив с голосами в голове. Те, по его убеждениям, обещали даровать ему вечную жизнь и несметное богатство, а закончилось все тюрьмой и возможным серьезным сроком.