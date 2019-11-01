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Светлаков признался, что его пытались подкупить участники спора о храме в Екатеринбурге

Но артист остался в стороне от конфликта.

Светлаков признался, что его пытались подкупить участники спора о храме в Екатеринбурге
Сергей Светлаков не продался. Фото: globallookpress.com/

Уроженцу Екатеринбурга, известному юмористу Сергею Светлакову предлагали деньги за то, чтобы он занял место одной из сторон в известном конфликте сквера и храма. Об этом спустя полгода после скандала шоумен рассказал в интервью каналу РБК.

Мужчине поступали звонки с приглашением приехать на малую родину и выступить за одну из сторон, и не просто так, а за деньги. Он отказался.

Артист признался, что не поддерживал кого-либо в этом конфликте. Не разобравшись в ситуации, он бы не стал выступать за храм или за сквер.

Ранее сообщалось, что поддержать строительство храма приезжали актеры Михаил Галустян, Сергей Безруков, Михаил Пореченков и другие звезды. Напомним, «за» возведение церкви в центре города были крупные местные предприятия, которые спонсировали этот проект, а также губернатор области. Но гражданские активисты выступили против этой идеи и требовали сохранить сквер.

Общественный спор перерос в уличные столкновения, после чего местная епархия все-таки отказалась от планов на данный участок земли.

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Тэги:

Екатеринбургправославный храмСергей Светлаковстроительство храмахрам святой Екатерины
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Светлаков признался, что его пытались подкупить участники спора о храме в Екатеринбурге
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